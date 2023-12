Finalmente il recupero dell’area ex Branella

"Adozione definitiva del piano attuativo per il recupero e la riqualificazione urbanistica e ambientale dell’area ex Branella" è il quattordicesimo ed ultimo punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato alle ore 18 di venerdì 29 dicecembre. Una seduta consilare tosta, come si confà in qualità di trait d’union tra un anno che finisce e un altro che sta per iniziare. Particolarmente significativio da un punto di vista politico che il 2023 segni la riqualificazione di una vasta area degradata qual è l’ex fornace Branella. Il progetto di recupero dell’immobile arriva in Consiglio dopo essere stato in pubblicazione 60 giorni per eventuali osservazioni. Non ce ne sono state. Approvato dal Consiglio comunale il progetto sarà sottoposto al vaglio della Provincia per 180 giorni. Dopodiché la società Gabrielli proprietaria potrà mettere in moto le ruspe. Il piano atuativo prevede 8.000 metri quadri di superficie edificabie di cui 5.000 commrciale e 3.000 residenziale. La società si impegna a costruire parchegi e aree verdi da cedere al Comune, a spendere 30.000 euro all’anno per la cura del verde, a bonificare da amianto il tetto della fornace per 60 metri quadrati, a costruire una rotatoria ed a monetizzare 180.000 per un’opera che vorranno i residenti nella zona. Argomento di punta del Consiglio naturalmente sarà pure l’approvazione del bilancio triennale di previsione 2024-2025-2025 e tutti i codicilli ad esso annessi e connessi. Il sindaco, Valerio Vesprini, e l’assessore al bilancio, Alessandra Petracci vorranno sentirsi dire quanto bravi sono stati ad approntare il bilancio entro il mese di dicembre mentre tantissimi Comuni sforano come anche Porto San Giorgio gli anni passati.

Le previsioni contabili sono: 16,6 milioni di euro per le spese correnti e 10,5 milioni di euro per gli investimenti. Secondo l’assessore gli elementi di interese del documento sono: nessun aumento per Imu, Addizionale Irpef, canone patrimoniale e mercatale e per i servizi a domanda individuale. Particolare attenzione è stata posta ai settori dei ervizi sociali clturali". Quanto ai lavori pubblici il sindaco dice: "Non facciamo voli pindarici ma puntiamo su tre vie da riqualificare: le vie Nazario Sauro, Gentili e Panoramica". Il Consiglio sarà chiamato a riconoscere un debito fuori bilancio di 200.000 euro da rifondere, come da sentenza della corte di appello, alla società Marina concessionaria del porto per aver essa finanziato dei lavori di dragaggio che non erano di sua competenza.

Silvio Sebastiani