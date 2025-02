"Finalmente la convenzione con l’Ast"

Appena finiscono di lavorare, i volontari dell’associazione elpidiense, Vip Blabla Clown, indossano camici bianchi da dottore, mettono allegri nasi rossi trasformati in clown sociali vanno a portare la terapia del sorriso nei luoghi in cui di spensieratezza c’è particolare bisogno. Diverse e importanti le novità per Vip Blabla Clown in questo periodo: "Finalmente abbiamo la convenzione firmata con l’Ast Fermo per cui siamo potuti partire con la struttura riabilitativa di Porto San Giorgio (tutte le domeniche) – dice Alice Ciccolini, volontaria, che fa parte del direttivo - e da oggi (ieri, ndr) abbiamo iniziato a portare le tecniche di clownerie anche in ospedale, a Fermo". Sono andati in pediatria "dove opera già da tempo, il giovedì e il sabato, Magicabula con la clownterapia: noi andiamo a integrare la loro presenza in altre giornate. Ma siamo andati anche nei reparti di cardiologia e gastroenterologia". Altra bella novità: da gennaio, i clown di Vip Blabla regalano il buonumore anche agli associati di Psiche2000, un progetto innovativo: "Una bella collaborazione quella con Psiche2000 e in questa prima fase, ci siamo inseriti nei laboratori di danza e di cucina che avevano già avviato (nella loro sede in Piazza Sagrini, a Fermo) anche per prendere un po’ di confidenza con i ragazzi e non entrare a gamba tesa nella loro vita, anche se parliamo di persone da 45-50 anni in su. Da loro andiamo 4 volte al mese".

Ma non finisce qui: "Un’altra collaborazione che abbiamo avviato è con l’Unitasi con partecipazioni a spot in occasione di particolari eventi. Andiamo anche nelle case di riposo, ma solo una volta al mese in ognuna, di più non riusciamo con i volontari a disposizione. La prima collaborazione l’abbiamo avviata con le Gaetanine di Porto San Giorgio". E in attesa della Giornata nazionale del naso rosso, il 18 maggio, a Porto Sant’Elpidio, stanno accarezzando un altro progetto: "Sogniamo di partire con un progetto di clownterapia più prettamente sociale, aprendoci al territorio, di fare qualcosa a Lido Tre Archi. Dobbiamo capire come possiamo essere utili alle realtà già presenti nel quartiere, nell’agganciare i ragazzi che vivono lì". Tra tante attività, c’è anche la formazione, "per diventare clown c’è un corso base che dura un paio di giornate e durante l’anno organizziamo tre eventi formativi", e per sensibilizzare altra gente di buona volontà a andare con loro a distribuire sorrisi terapeutici.

Marisa Colibazzi