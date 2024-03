Finalmente partono i lavori per la sicurezza

Con l’aggiudicazione dei lavori per il tanto atteso prolungamento di via Martiri delle Foibe (zona San Filippo) per 340mila euro, si fa un decisivo passo in avanti nella soluzione di una problematica annosa, che più volte ha visto i residenti di quella via scendere in strada per chiedere a gran voce che venisse ampliata per renderla una carreggiata lungo la quale transitare in piena sicurezza. Tra i 31 operatori che hanno risposto al bando, l’intervento è stato appaltato all’impresa Violoni di Altidona. A questo punto, è solo questione di giorni o di qualche settimana prima di vedere gli operai all’opera, per un lavoro che, negli auspici, potrà essere completato prima dell’estate. Il Comune ha recentemente ottenuto dalla Regione un cofinanziamento di 240mila euro per l’esecuzione dei lavori, grazie a un bando per il miglioramento della rete stradale e comparteciperà alla realizzazione dell’opera coprendo il 50% della spesa necessaria. Come si ricorderà, questa vicenda si è andata protraendo per anni, per un prolungato contenzioso con la proprietà di un terreno da espropriare per consentire l’intervento sulla strada. Nei mesi scorsi, è stata definita l’indennità di esproprio da corrispondere ai proprietari per cui, a quel punto, era stato finalmente possibile procedere con l’operazione. Nel dettaglio, via Martiri delle Foibe sarà prolungata fino all’intersezione con via XX Settembre, la carreggiata a doppio senso ampliata fino a 10 m, rifacimento della pavimentazione stradale su un tratto deteriorato, impianti fognari, pubblica illuminazione e un marciapiede con abbattimento delle barriere architettoniche. La notizia dell’avvenuto appalto dei lavori è stata accolta con sollievo dei residenti che tanto si sono battuti in questi anni.