Finanza e Comune Pnrr, protocollo contro le frodi

Implementare la reciproca collaborazione e garantire un presidio di legalità a tutela del corretto e puntuale impiego delle risorse del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza. È questo lo scopo del protocollo d’intesa sottoscritto dalla Guardia di Finanza di Fermo e il Comune. L’intesa protocollare – siglata in municipio, dal sindaco Paolo Calcinaro, e dal comandante provinciale, il colonnello Massimiliano Bolognese – pone le basi per rafforzare ulteriormente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e nazionali e per prevenire potenziali frodi o altri illeciti impieghi delle cospicue risorse destinate anche al contesto territoriale fermano. Il regolamento dell’Unione Europea, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevede, infatti, che gli Stati membri, quali beneficiari di fondi, debbano adottare ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare i casi di frode, di corruzione, di conflitti di interesse e di duplicazione dei finanziamenti, lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, anche mediante il potenziamento del proprio sistema nazionale antifrode. L’accordo di collaborazione, valido fino al completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, prevede infatti che il Comune metta a disposizione della Guardia di Finanza dati e informazioni circostanziati e notizie qualificate, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale, beneficiario o attuatore, ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di illeciti nella specifica materia. fab. cast.