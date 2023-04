Finanziamenti da un milione contro il dissesto idrogeologico

Uno era già partito poi sospeso per motivi tecnici, il secondo invece sarà avviato a settimane. Si tratta di due interventi del valore complessivo di un milione di euro, finanziati dal Ministero dell’Interno attraverso il Pnrr, che serviranno a sistemare in via definitiva alcune criticità causate dal dissesto idrogeologico sul territorio di Magliano di Tenna. Il sindaco Pietro Cesetti, sta seguendo i due cantieri con attenzione con l’intento di poter concludere gli intervento il prima possibile. "I lavori sono di natura differente – spiega Pietro Cesetti – il primo per un valore di 550.000 euro riguarda il consolidamento di un versante del centro storico di Magliano che per effetto del dissesto idrogeologico presentava un evidente scorrimento di terreno che stava indebolendo la collina. I lavori erano già iniziati, ma erano stati sospesi a causa dell’aumento del costo delle materie prime, dopo le opportune modifiche dei prezzari, finalmente i lavori sono ripresi da qualche settimana. Nello specifico sarà realizzata una palizzata di contenimento e altre opere accessorie che consentiranno di realizzare anche una passeggiata panoramica a ridosso del centro abitato". Il secondo intervento riguarderà invece la sistemazione di alcune strade comunali. "Il secondo progetto per 450.000 euro – conclude Cesetti – sempre mirato alla contenimento del dissesto idrogeologico interesserà invece alcune strade comunali. Saranno realizzati nuovi canali e pozzetti per il deflusso delle acque di superficie, consolidati i tratti che presentano avvallamenti. I lavori inizieranno a breve e interesseranno alcune zone, per fare un accenno le vie principali destinate all’intervento: viale degli Orti, via Monte Vettore e via Tevere. Il nostro obiettivo è quello di terminare entrambe le opere il prima possibile".

Alessio Carassai