Finanziamenti e nodo ciclabile. Amurri interroga

"Finanziamenti utilizzati a scopi diversi e contraddittori rispetto alle finalità per cui sono stati assegnati; fondi per il miglioramento della rete stradale cittadina malamente perduti e un intervento urgente per la sicurezza sulla pista ciclabile del lungomare". Sono tre importanti questioni su cui il segretario comunale dei Dem, Michele Amurrri, punta l’indice e richiama l’amministrazione comunale alle sue responsabilità: "Viene da sorridere – dice Amurri – che i componenti dell’attuale maggioranza quando erano all’opposizione votarono contro il progetto di riqualificazione del lungomare e relativo finanziamento di 4 milioni di euro, mentre oggi lo attuano e se ne vantano, pur apprestandosi a spendere parte della somma per un progetto che prevede l’eliminazione di 60 piante di tamerici in cambio di alcuni parcheggi. In sostanza usano una somma destinata alla riqualificazione del lungomare, anche per ciò che riguarda la dotazione di verde, a tutt’altro scopo, qual è la eliminazione di piante".

Restando sul tema dei finanziamenti per le opere pubbliche, il segretario comunale del Pd sostiene di aver appreso che il Comune di Porto San Giorgio ha perso un contributo regionale avente ad oggetto il miglioramento della rete stradale cittadina, a causa di un banale errore nella presentazione della domanda, sembra per la mancanza di una firma. A questo proposito Amurri si chiede perché l’Amministrazione non abbia colto l’occasione per presentare un progetto redatto dalla passata Giunta municipale e avente per oggetto il congiungimento di tutte le ciclabili esistenti sul territorio comunale per un importo di 150.000 euro. Secondo lui, sarebbe stata un’ottima opportunità: "Considerato tra l’altro – ironizza - che è dotato pure di firma". Da ultimo il rappresentante dei Democratici si chiede: "Da oltre un anno il lungomare nord da via delle Marine a via Marche è a doppio senso di circolazione “disposto dall’attuale amministrazione”, per cui la ciclabile ivi presente dovrebbe essere divisa dalla corsia carrabile con un cordolo, mentre ha delle semplici strisce, che attengono al senso unico: “Cosa intende fare l’amministrazione in merito – chiede Amurri -: ripristinare il senso unico nel tratto in questione o installare i cordoli a delimitare la corsia carrabile da quella ciclabile così come previsto dalla legge? Se hanno a cuore la sicurezza dei cittadini ed il rispetto delle leggi, perché non intervengono?".

Silvio Sebastiani