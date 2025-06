Finanziamento da 528.000 euro per realizzare il nuovo asilo nido

L’amministrazione di Ponzano di Fermo ottiene un finanziamento da 528.000 euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido. Già da tempo l’Amministrazione guidata dal sindaco Diego Mandolesi, aveva già inserito nel proprio programma di potenziare i servizi rivolti alle giovani coppie del territorio comunale, e quando si è presentata l’occasione, attraverso un bando del Pnrr istruito dal Ministero per l’allestimento di nuovi asili nido, il Comune ha immediatamente presentato la sua manifestazione d’interesse. Operazione che ha raggiunto l’esito sperato. "Nei giorni scorsi c’è stato annunciato da Ministero che il nostro Comune ha ottenuto un finanziamento da 528.000 euro per la realizzazione di un nuovo asilo nido – spiega Diego Mandolesi -. Più precisamente nel bando è espressamente indicato che sarà possibile utilizzare questa somma per realizzare una struttura nuova, oppure per riconvertire un immobile già di proprietà comunale all’uso di asilo nido. Presto partirà la progettazione". Nei prossimi giorni sarà valutata la strategia più funzionale, visto che utilizzare un immobile già esistente consentirebbe maggiori risorse, mentre una struttura nuova richiederebbe probabilmente un finanziamento superiore. Al momento l’unica cosa certa sarà la sua futura ubicazione. "Insieme ai membri di tutto il gruppo di Amministrazione – continua Diego Mandolesi – valuteremo quale sia la soluzione tecnica più efficace per le nostre necessità. Sicuramente il nuovo asilo sarà realizzata nella frazione di Capparuccia, in prossimità dell’edificio che ospita la scuola. Questo per dare continuità alle funzioni scolastiche nel nostro comune. La volontà di allestire un asilo nido è nata anche dalla necessità di offrire un servizio importante alla giovani copie che risiedono nel nostro territorio".

a.c.