Finanziamento di 15mila euro per il diamante di baseball

Continua a incassare finanziamenti regionali il Comune di Porto Sant’Elpidio che, partecipando a ogni opportunità offerta dai bandi promossi dalla Regione, riescono a intercettare risorse extratributarie su molteplici settori. Quella di cui ha dato notizia ieri il sindaco, Massimiliano Ciarpella, è l’assegnazione di un finanziamento per attrezzature sportive e, nello specifico, 15mila euro sono stati destinati al diamante di baseball (nel quartiere San Filippo). Con quella somma sarà acquistato un nuovo tabellone elettronico e sarà anche possibile provvedere al rifacimento delle reti di protezione esterne. Intervento che è stato avviato proprio in questi giorni. "Un investimento per un impianto e una realtà sportiva che continuano a regalarci grandi soddisfazioni" il commento del sindaco Ciarpella. E’ l’ennesimo intervento che viene previsto per impianti sportivi esistenti in città e dove si sono resi necessari lavori di sistemazione, riqualificazione per migliorarne la fruizione da parte delle società sportive cittadine.