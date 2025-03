Finanziamento milionario per i giovanissimi

"Destinazione – desideri in azione" è il nome del progetto riguardante la costituzione di spazi multimediali per adolescenti a cui erogare servizi promuovendone l’autonomia, la capacità di agire nei propri contesti di vita, la partecipazione e l’inclusione sociale. Il progetto è sperimentale e dura tre anni. Finanziato per l’ambito sociale 19 di Fermo e Porto San Giorgio dal ministero del lavoro con 3.314.854,64 è stato presentato ieri in una conferenza stampa congiunta delle due città. L’assessore alla cultura ed ai servizi sociali di Porto San Giorgio, Carlotta Lanciotti si è detta orgogliosa che l’ambito sociale 19 sia stato uno dei sessanta scelti a livello nazionale per il finanziamento. Ha altresì sottolineato la collaborazione nella ricerca degli spazi più idonei ad ospitare le attività progettuali . Secondo il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, il progetto in esame risponde all’emergenza legata al disagio giovanile e come la territorialità unica tra "Nato grazie a un finanziamento ministeriale di oltre 3,3 milioni di euro – sono le sue parole - si rivolge principalmente alla fascia critica 11-18 anni, estendendosi fino ai 21 per i ’care leavers’. L’obiettivo è allestire spazi multifunzionali per erogare servizi integrati che promuovano l’autonomia e la capacità di agire dei ragazzi. Il cuore del progetto sarà il centro ’Aria’, pensato come luogo di aggregazione e acquisizione di competenze con laboratori innovativi. Parallelamente, sono previste attività di educativa di strada, animazione territoriale con le famiglie, interventi nelle scuole per contrastare l’abbandono scolastico e promuovere le ’life skills’, supporto psicologico e tirocini di inclusione. Il luogo individuato è il piano superiore della bocciofila a Porto San Giorgio, in via Marsala".

Il primo cittadino sangiorgese, Valerio Vesprini, ha chiuso la conferenza esprimendo la sua soddisfazione per questo risultato concreto dato dal progetto e frutto di una forte sinergia tra i comuni di Porto San Giorgio e Fermo. Ha rilevato, inoltre come il progett.o rappresenti una risposta tangibile alle esigenze degli adolescenti e come vada nella direzione della prevenzione del disagio giovanile". L’ingente finanziamento sarà destinato alla riqualificazione degli spazi, all’acquisto di attrezzature e soprattutto alle risorse umane, garantendo una presenza costante sul territorio. L’avvio delle attività è previsto per settembre, preceduto da una fase di raccordo con le scuole e gli stakeholder.

Silvio Sebastiani