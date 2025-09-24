Finanziamento per la strada intorno alla Bacci

E’ stato probabilmente uno dei primi atti promossi dall’amministrazione guidata del sindaco Gionata Calcinari subito dopo il suo insediamento, quello di partecipare al bando regionale relativo a interventi sulle strade, con l’obiettivo di intercettare un utile finanziamento per la realizzazione della strada che dovrà circondare il complesso scolastico della nuova ‘Bacci’, una volta terminata l’opera. Ed è lo stesso sindaco che, appena pubblicata la graduatoria da parte della Regione, comunica la buona notizia: "Siamo stati ammessi a finanziamento per 230mila euro, a fronte di un importo complessivo di 460mila euro (l’altro 50% sarà coperto con risorse comunali, ndr) necessario per quell’intervento. Questo significa che la filiera funziona" comunica con la soddisfazione del caso il sindaco Calcinari.

Doveroso precisare che la strada in questione non va confusa con la bretella (inserita nel programma elettorale del sindaco e della sua coalizione) "che è necessaria, costosa, per la quale serve un processo un po’ più lungo e articolato. Qui – ci tiene a chiarire Calcinari - stiamo parlando della famosa strada funzionale che sarà funzionale al complesso scolastico ‘Bacci’ (questo sì, finanziato dal Ministero, ndr) che, però, nessuno aveva previsto di finanziare, ma che va realizzata. Per questo abbiamo deciso di partecipare al bando regionale e siamo risultati assegnatari".

Oltre alla richiesta di Sant’Elpidio a Mare, ne sono state accolte parecchie altre, relative soprattutto a interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie, presentate da Porto San Giorgio, Rapagnano, Monterubbiano, Pedaso, Montegiorgio, Montottone, Monte Urano, Montegranaro, Fermo, Moresco, Petritoli, Smerillo, Lapedona, Grottazzolina, Altidona.