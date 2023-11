Finanziamento per potenziare le apparecchiature della polizia municipale

Grazie ad un bando regionale l’Amministrazione di Montegiorgio riesce ad ottenere un finanziamento per potenziare le apparecchiature a servizio della polizia municipale. Il bando era stato pubblicato alcuni mesi fa e gli uffici del Comune hanno prontamente elaborato un progetto ad hoc per partecipare. Alla fine hanno beneficiato del bando diversi paesi di tutte le Marche, fra questi appunto il Comune di riferimento della media Valtenna. Nello specifico l’Amministrazione di Montegiorgio ha ottenuto un finanziamento di circa 22.000 euro a fondo perduto dalla Regione, a cui ha deciso di aggiungere 5.000 euro dal Bilancio comunale per arrivare alla cifra di circa 27.000 euro. Questa somma è stata destinata all’acquisto di una nuova vettura che andrà a prestare servizio nel parco macchine della polizia municipale con l’obiettivo di rinnovare il parco macchine e dotare il personale di un mezzo aggiuntivo. Il mezzo non è stato ancora acquistato, sono stati già valutati alcuni preventivi. Inoltre saranno acquistate delle foto trappole. Il principio di funzionamento è identico quello utilizzato dalle guardie forestali per monitorare la presenza degli animali selvatici sul territorio, ma servirà a svolgere una funzione diversa. Infatti, queste foto trappole, saranno utilizzate per controllare alcune aree del territorio e sanzionare comportamenti illeciti come lo smaltimento di rifiuti, spesso materiali speciali che vengono gettati o abbandonati nei fossi, o altre situazioni che vanno a compromettere il decoro urbano e l’ambiente.

a.c.