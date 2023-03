Finanziamento per riqualificare l’impianto sportivo e l’area verde a Capparuccia

Inizierà a breve un doppio intervento di riqualificazione per interesserà l’impianto sportivo e l’adiacente area verde a Capparuccia, frazione di Ponzano di Fermo. Grazie ai finanziamenti ministeriali di riqualificazione urbana, l’amministrazione di Ponzano di Fermo è riuscita a cogliere un finanziamento di 120.000 euro che sarà destinato a risistemare due aree che soprattutto in primavera ed estate rappresentano un luogo d’incontro per i bambini e famiglie del paese. Si tratta dell’impianto sportivo sito nella piazza di Capparuccia, struttura che dalla sua realizzazione avvenuta circa 20 anni fa, non aveva più subito interventi strutturali. "Abbiamo già provveduto alle procedure per il bando di gara – spiega il vice sindaco Diego Mandolesi – e siamo fiduciosi di poter iniziare i lavori abbastanza celermente. Il vecchio impianto sportivo era ormai deteriorato dagli anni, ma nonostante tutto è ancora frequentato, con questi lavori realizzeremo un impianto polivalente con dove i ragazzi potranno giocare a basket, volley e calcio a 5, ovviamente oltre al manto saranno ammodernati anche gli arredi e l’impiantistica. Questo consentirà di rendere questi spazi più accoglienti per i ragazzi del paese". L’intervento non si limita però al solo terreno di gioco. "Di fianco all’impianto esiste già una grande area verde solo in parte utilizzata dove è stato allestito un piccolo parco giochi per bambini – continua Mandolesi – con questo intervento provvederemo a realizzare una nuova e accogliente area verde per famiglie con giochi zone relax, dove magari nella bella stagione si potranno organizzare anche iniziative di socializzazione. Il parco inoltre andrà a completare quella grande area dove quest’amministrazione presto realizzerà una nuova palestra polifunzionale che sarà realizzata grazie al fondo ‘Sport e Periferie’ di cui siamo assegnatari. Indicativamente credo che entro l’estate sia il nuovo impianto, sia la nuova area verde saranno fruibili alla popolazione".

Alessio Carassai