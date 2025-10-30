Finanziamento per ristrutturare la scuola d’infanzia di San Claudio

"Erano due impegni precisi che volevamo rispettare con due importanti comunità scolastiche di Fermo", sono le parole del sindaco Paolo Calcinaro che annuncia un importante finanziamento cui la giunta comunale ha dato il via libera, per la ristrutturazione della scuola d’infanzia di San Claudio. Si tratta di una cifra che porterà all’adeguamento e alla ristrutturazione della Scuola dell’Infanzia di San Claudio di Campiglione. Con delibera è stato dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dall’ingegner Paolo Trovellesi e dall’ingegner Cesare Ascani di AS Associati Studio di Ingegneria, responsabile del procedimento l’ingegner Daniela Diletti del Comune di Fermo, che prevede, fra gli altri, anche interventi come la realizzazione sulle pareti esterne di un sistema a cappotto, la sostituzione degli infissi, il rifacimento dell’impianto elettrico, nuovi servizi igienici. Attualmente gli alunni dell’Infanzia di Campiglione sono ospitati nei locali della vicina scuola Primaria, dove hanno iniziato l’attività didattica già a settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico. "Così come era un impegno preso e che volevamo rispettare era quello che riguarda la scuola Molini dove sono in dirittura d’arrivo i lavori: a fine novembre l’Infanzia rientrerà nella sua sede definitiva ed a seguire sarà la Primaria a ritornare integralmente nella sua sede di Molini". "Anche questo progetto di fattibilità sulla scuola dell’Infanzia di Campiglione è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale, dimostrata costantemente in questi dieci anni, verso l’edilizia scolastica, la sicurezza dei plessi scolastici, la loro maggiore funzionalità, aggiunge il sindaco, Gli interventi vengono eseguiti, come è sempre avvenuto, trovando delle soluzioni provvisorie alternative per l’attività didattica ed educativa senza mai interromperla, riducendo sempre al minimo il disagio ed ha sempre visto, per cui li ringrazio, la collaborazione fattiva dei dirigenti scolastici, del personale e delle famiglie".