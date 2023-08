Finanziati due progetti a Porto San Giorgio con la biblioteca

Premesso che il Comune di Porto San Giorgio ha inoltrato istanza alla regione Marche per ottenere il finanziamento dei seguenti due progetti sulla base degli specifici bandi emanati dalla stessa regione Marche: il primo bando BiblioBambini & BiblioRagazzi, sistema bibliotecario regionale. Bando relativo al sostegno di progetti di rilievo regionale per la promozione della lettura nelle biblioteche del territorio marchigiano. Dal suddetto bando il Comune di Porto San Giorgio ha chiesto ed ottenuto un contributo di 2.800 euro. Per il secondo bando. Per il secondo progetto: Rocca Tiepolo, scrigno e fortezza della storia sangiorgese, il Comune ha chiesto ed ottenuto un contributo di 6.500 euro dal bando “Festival l Marchestorie 2023”. Preso atto che la Regione Marche ha stabilito i seguenti contributi concedibili: 2.800 euro con il decreto del Dirigente del settore beni e attività culturali n. 275 del 29 giugno 2023, Bando per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la promozione della lettura e per la valorizzazione delle biblioteche del territorio marchigiano; 6.500 euro con Decreto del Dirigente del settore beni e attività culturali n. 287 del 05 luglio 2023 con cui si è approvata la graduatoria. Il dirigente comunale competente del settore servizi sociali e cultura ha determinato l’accettazione dei due fondi e li ha iscritti al bilancio.