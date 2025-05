Fine campagna elettorale: quattro candidati e 20 liste

Si è chiusa ieri sera la campagna elettorale nell’unico comune della Provincia di Fermo in cui si va al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, con i quattro candidati sindaci, Mirco Romanelli, Rossano Orsili, Enrico Piermartiri e Gionata Calcinari che hanno battuto palmo a palmo la città, dal capoluogo alle frazioni, e dalla mezzanotte è scattato il silenzio elettorale (social permettendo). A distanza di quasi un anno dal Commissariamento del Comune, la competizione elettorale ha visto scendere in campo, non senza una certa sorpresa, ben quattro candidati sindaco e addirittura 20 liste a loro supporto (3 per Romanelli, 8 per Orsili, 2 per Piermartiri e 7 per Calcinari), con la bellezza di 304 candidati alla carica di consiglieri comunali (16 posti in consiglio). Una campagna elettorale caratterizzata da tradizionali comizi (quasi sempre trasmessi in diretta streaming), in cui si è fatto un massiccio ricorso ai social (soprattutto Facebook dove si sono scatenate polemiche e battibecchi tra schieramenti) e, novità, qualcuno ha utilizzato l’AI per creare video futuribili e musiche di propaganda. Oggi c’è l’allestimento dei seggi elettorali. A tal proposito l’unica novità riguarda le sezioni del capoluogo, dalla numero 1 alla 7: essendo stata demolita la scuola media ‘Bacci’, sono stati individuati i locali di Palazzo Bartolucci dove ha sede la scuola primaria ‘Mazzoni’. Immutate le altre collocazioni: le sezioni 8 e 9 nel plesso della scuola primaria di Piane Tenna (per gli elettori di Luce – Cretarola); dalla 10 alla 12 nella scuola media di Casette d’Ete; dalla 13 alla 15 nella primaria di Cascinare (per elettori residenti a Bivio Cascinare, Cascinare e Castellano). Complessivamente, sono 15.030 gli aventi diritto al voto di cui 7450 uomini e 7580 donne. La sezione più numerosa è la 1 (centro storico) con 1391 aventi diritto al voto. Alle amministrative del 2022, gli elettori erano 14.882, al primo turno aveva votato il 53,1% degli aventi diritto. Una percentuale drasticamente calata nel ballottaggio toccando il 43,5%. Durante le operazioni di voto, i cittadini che abbiano smarrito o esaurito la scheda elettorale possono rivolgersi all’ufficio elettorale in Comune, aperto anche oggi dalle 10 alle 18, domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. C’è la possibilità di rivolgersi anche all’ufficio dislocato a Casette (in Piazza Mazzini), oggi dalle 15 alle 17, domani dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19,30.

m.c.