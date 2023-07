Fine settimana di divertimento in tre quartieri

Da oggi a domenica, tre quartieri cittadini sono in festa. L’associazione Luce Viva, dopo lo stop legato alla pandemia, torna a proporre ‘Luce in festa’ "con un format ricco di appuntamenti. Siamo entusiasti di questo ritorno e non vediamo l’ora di accogliere cittadini, visitatori, turisti" dicono il consigliere Roberto Gallucci e il presidente dell’associazione, Gabriele Mazzaferro. Si parte oggi, con la sagra degli gnocchi a Villa Falconi (organizzata col patrocinio del Comune), cui sono stati abbinati fino a domenica, tornei di burraco, calciobalilla a cura della Croce Azzurra, Protezione Civile, Avis, Aido, Admo, gara di briscola, serate danzanti e sabato il concorso canoro ‘La luce in musica’, con ospite in giuria, Riccardo Foresi. Domenica mattina, raduno delle Fiat 500 e macchine d’epoca. E’ festa anche a Casette d’Ete con ‘Tre serate in allegria’, promossa dall’associazione Genitori per Casette e Centro Giovanile, nei giardini di via Nenni, a partire da domani con ‘Frutta fresca band’. Sabato, dalle ore 17, Artenaut, giochi di ruolo, da tavolo e miniature e, in serata (ore 21) l’attesa novità: un gustoso Casette for Talent che vedrà gente del posto esibirsi nel canto, nella danza, nel cabaret. Domenica, si chiude con la nuova commedia dialettale ‘L’asso nella manica’ proposta dalla compagnia ‘L’inzoliti’ di Casette. Infine, sempre domenica, nel quartiere Europa, l’associazione Nestore ha organizzato una serata con ‘Lui e gli amici del re’ tribute band di Adriano Celentano.