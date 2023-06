Fine settimana di musica e stand gastronomici Si festeggia la Madonna della Pace

Fra tradizione popolare e religiosa prende forma il programma dei festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, che si terrà da oggi e a domenica a Montegiorgio. La manifestazione promossa dall’associazione culturale feste parrocchiali ospiterà anche stand gastronomici. A questo si aggiungerà un ricco programma d’intrattenimento, si parte oggi alle 21,15 nel giardino di Castagneto con uno spettacolo di cabaret dal titolo ‘Tira fuori lo smile che è in te’ con sei comici fermani fra cui: Maria Irene Tomassetti, Andrea Cimica, Michele Macchini e altri che si esibiranno in successione. Domani alle 21,30 concerto spettacolo con il gruppo ‘4 con il matto’; e per chiudere domenica alle 21,30 con la compagnia ‘Li Rmasti’ di Falerone che propone ‘Quasci furtunati’. Inoltre la sezione locale dell’Archeoclub ha organizzato per domani una visita guidata a Perugia, per info 340-3378724.