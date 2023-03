Fine settimana ricco di eventi

Ci aspetta un fine settimana ricco di appuntamenti: alle 21,15 di questa sera nella sala maggiore della società operaia in via Gentile n. 16 incontro dibattito promosso dall’associazione Giorgio La Pira sul tema ’Quali prospettive per il territori, nodi e possibili soluzione’. Relatore l’avvocato ed ex sindaco, Claudio Brignocchi. Ingresso libero. Proseguendo con gli appuntamenti: alle 21,15 di domani nel teatro comunale si svolgerà la prima edizione del Festival canoro ’San Giorgio in…Canto’: 18 concorrenti si sfideranno interpretando le cover dei cantati più famosi, italiani e stranieri. L’ingresso è libero. Domani e domenica, poi, dalle 15 alle 24, sul viale Buozzi i tradizionali mercatini di artigianato hobbistica, modellismo, sapori. Domenica alle 17 nel teatro comunale ultimo spettacolo della rassegna ’Domenica a teatro’ dedicata a famiglie e bambini. La compagnia ’Teatrino dei fondi’ di Pisa metterà in scena ’Il lupo ed i sette capretti’. Biglietto di ingresso 6 euro. Da ultimo domani, sabato, nella sala Imperatori in via Oberdan apertura della mostra di pittura ’La bellezza del mondo’ personale dell’artista Iryna kislitsyna. Sarà visitabile fino al 20 marzo tutti i giorni 16-20 fino a venerdì. Sabato e domenica, anche 10-13.