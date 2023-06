Fine settimana ricco di eventi Musei, sagre e manifestazioni

Un fine settimana da trascorrere tra musei, manifestazioni storiche, sagre e concerti quello che si prospetta per Sant’Elpidio a Mare. Oggi, presso la civica pinacoteca, alle ore 18, appuntamento con ‘Estate al museo’, attività laboratori e passeggiate per famiglie e bambini. Domani, invece, spazio alla sfida tra delegazioni storiche ‘La festa e li jochi’ manifestazione promossa dall’Ente Contesa del Secchio in cui protagonista saranno le squadre delle delegazioni che, quest’anno, si sfideranno in una serie di giochi storici e della tradizione, al parco dell’Osservatorio Astronomico di Castellano, a partire dalle 21,30 (ingresso libero).

Sempre domani, nel parco della Celeste (lungo la Monturanese), prende il via fino a domenica, la Sagra dell’oca arrosto e dei moccolotti de lo vatte, festa della Madonna del Carmine con stand gastronomici e musica dal vivo a cura dell’Associazione Celeste Sem in collaborazione con la Magnifica Contrada Santa Maria (dalle 19,30 a tarda sera). Infine, sabato (ore 21,30) a Villa Falconi, l’amministrazione comunale in collaborazione con il Corpo Bandistico Santa Caterina, organizza il ‘Concerto d’estate’, diretto dal Maestro, Daniele Berdini.