Fine settimana ricco di iniziative

Tanti appuntamenti anche in questo fine settimana, in città. Domani, dalle 16,30, nella biblioteca comunale ‘A.Santori’, ‘Esopando’, letture animate con Esopo e i suoi amici. Dalle 17, incontri con la veterinaria Martina Quagliardi, l’addestratore cinofilo Xenia Andrea Bottoni e la presenza del cane Escobar (Therapy dog e campione estero di bellezza). Ingresso libero. In serata (ore 21,15) al teatro ‘Cicconi’, per la stagione teatrale, va in scena il musical ‘The last five years’ di Jason Robert Brown, ‘Perché ogni storia d’amore ha due versioni da raccontare’, con Elena Talenti e Roberto Rossetti per la regia di Fabrizio Checcacci, con Massimiliano Grazzini al pianoforte. Lo spettacolo è fuori abbonamento. Info: vivaticket.com. Infine vena con un menù medievale, nella contrada San Martino (ore 20,30), ‘Saltimbocca e saltimbanchi’.