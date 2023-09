Fine settimana ricco per la Polisportiva Servigliano

Fine settimana intenso per gli atleti della Polisportiva Servigliano, impegnati su due tracciati marchigiani mantenendo alti i colori giallo neri. Nella città di Ascoli Piceno si è tenuta l’Eremo Trail organizzata dall’Ascoli Xtrail team su un percorso di 14 chilometri; nell’occasione Jack Perugini ha conquistato un fantastico 4° posto assoluto e 1° di categoria. A Porto San Giorgio, sotto un caldo cocente, anomalo per il periodo, organizzata dalla Podistica Valtenna, si è tenuta la 40° Maratona del Piceno Fermano. Percorso completamente pianeggiante sviluppato sul lungomare di 10,5 chilometri da ripetere due volte. Nella città riviaresca si sono distinti: Mario Maurizi che con il tempo di 1h23’27’’, ha concluso al 19° posto assoluto e 3° nella categoria SM35; Sergio Raccichini che con il tempo di 1h30’26’’ ha conquistato il 3° posto nella categoria SM55. Di spessore le prestazioni di Lorenzo Nardi, Marvin Perugini, Amedeo Maisto, Mauro Perlini, Luca Antonelli, Quinto Perugini e Giorgio Cruciani. Nella gara non competitiva di 10,5 chilometri hanno partecipato Michele Governatori e Vandino Marziali. Alla passeggiata di 5 km erano presenti Sonia Paci e Antonietta. I complimenti dello staff agli atleti che ogni settimane scendono in strada.

a. c.