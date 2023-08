Finge di essere vittima di rapina

Aveva sporto denuncia per subita rapina, ma è emersa la non veridicità del caso. L’uomo, contitolare di un bar, è stato denunciato dai carabinieri per simulazione di reato. Questo l’epilogo dell’articolata e minuziosa attività investigativa posta in essere dai militari dell’Arma di Fermo, avviata dopo la denuncia del commerciante in questione, che nel mese di maggio aveva dichiarato di aver subito una rapina con furto da 500 euro. Durante l’attività investigativa utile a risalire all’autore del gesto, i carabinieri hanno acquisito numerosi filmati di videosorveglianza e dichiarazioni di testimoni, fino a dare la decisiva svolta al caso. Dalle indagini è emerso infatti, che il commerciante stesso avesse simulato la rapina presso il suo esercizio commerciale, al fine di nascondere e giustificare al suo socio, un ammanco di cassa di 500 euro.

Denaro che poi era stato utilizzato dallo stesso a fini personali. Da qui la denuncia per simulazione di reato. Il comando provinciale dei carabinieri di Fermo, ribadisce l’impegno costante ed assiduo nella lotta contro ogni forma di illegalità a tutela della comunità. A tale scopo, l’Arma invita i cittadini a segnalare sempre eventuali illeciti al numero di emergenza 112 o presso le sedi dei comandi stazione sul territorio, partecipando così attivamente alla sicurezza.