Fingono furto dell’auto per avere l’assicurazione

Hanno finto il furto dell’auto per incassare i soldi dell’assicurazione, ma sono stati smascherati dai carabinieri che li hanno denunciati: una 24enne aveva denunciato il furto della sua vettura e, nello specifico, di essersi recata sul lungomare di Marina Palmense, aver parcheggiato ed essersi allontanata per fare una passeggiata con il suo fidanzato, per poi rendersi conto del furto dell’auto solo al suo ritorno. Le indagini grazie a telecamere e gps del veicolo, hanno reso possibile accertare la falsità di quanto dichiarato dalla 24enne e dal fidanzato, i quali verosimilmente volevano incassare il premio assicurativo.