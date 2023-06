Finisce con l’auto fuori strada

Un uomo di 63 anni è stato trasportato all’ospedale regionale di Ancona in eliambulanza, a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto ad Altidona nel pomeriggio di ieri. L’uomo, residente a Potenza, stava percorrendo la strada provinciale dell’entroterra altidonese, alla guida di una Renault Clio, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada, capovolgendosi su se stessa. Sul posto, allertato personalmente dal 63enne, è giunto il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde Valdaso, che ha ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso da Ancona. Icaro è atterrato al campo sportivo di Pedaso, dove l’uomo, che durante il tempo dei primi soccorsi non ha mai perso coscienza, è stato caricato per il trasferimento all’ospedale regionale Torrette. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo (per la messa in sicurezza dell’auto) ed i carabinieri di Porto San Giorgio (per i rilievi del caso). Poche ore prima dell’incidente avvenuto sulla provinciale altidonese, si è verificato un precedente incidente, lungo la provinciale Valdaso tra Valmir di Petritoli e Rubbianello di Monterubbiano. È successo nel primo pomeriggio e la persona ferita, alla guida di una Smart, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo.

Paola Pieragostini