Finisce fuori strada, 50enne a Torrette in eliambulanza

CronacaFinisce fuori strada, 50enne a Torrette in eliambulanza
3 ott 2025
ALESSIO CARASSAI
Cronaca
Si ribalta con l’auto nel campo sottostante, interviene l’eliambulanza. L’incidenteieri intorno alle 14 lungo la strada provinciale che collega Monte...

Si ribalta con l’auto nel campo sottostante, interviene l’eliambulanza. L’incidente ieri intorno alle 14 lungo la strada provinciale che collega Monte Vidon Corrado a Montappone, anche per effetto del fondo stradale reso viscido dalla pioggia un 50enne residente e Montappone che a bordo della sua Fiat Panda viaggiava in direzione del cuore del Distretto del cappello, è finito fuori strada senza coinvolgere altri mezzi finendo per ribaltarsi nel terreno sottostante dopo un volo di qualche metro. Gli automobilisti in transito si sono fermati per lanciare l’allarme e prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti con celerità i sanitari del 118, i volontari della Misericordia di Montegiorgio, i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e i vigili del fuoco di Fermo; per agevolare le operazioni la strada è stata momentaneamente chiusa al transito. I medici dopo aver stabilizzato le condizioni dell’uomo, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata qualche minuti più tardi su un terreno a poche decine di metri dal luogo del sinistro. L’uomo al momento dell’imbarco era cosciente, ma a seguito della dinamica è stato trasferito al pronto soccorso del Torrette di Ancona.

Incidente stradale