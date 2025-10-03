Finisce fuori strada, 50enne a Torrette in eliambulanza

Si ribalta con l’auto nel campo sottostante, interviene l’eliambulanza. L’incidente ieri intorno alle 14 lungo la strada provinciale che collega Monte Vidon Corrado a Montappone, anche per effetto del fondo stradale reso viscido dalla pioggia un 50enne residente e Montappone che a bordo della sua Fiat Panda viaggiava in direzione del cuore del Distretto del cappello, è finito fuori strada senza coinvolgere altri mezzi finendo per ribaltarsi nel terreno sottostante dopo un volo di qualche metro. Gli automobilisti in transito si sono fermati per lanciare l’allarme e prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti con celerità i sanitari del 118, i volontari della Misericordia di Montegiorgio, i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio e i vigili del fuoco di Fermo; per agevolare le operazioni la strada è stata momentaneamente chiusa al transito. I medici dopo aver stabilizzato le condizioni dell’uomo, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata qualche minuti più tardi su un terreno a poche decine di metri dal luogo del sinistro. L’uomo al momento dell’imbarco era cosciente, ma a seguito della dinamica è stato trasferito al pronto soccorso del Torrette di Ancona.