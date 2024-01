Finisce in bianco a Montegranaro

MONTEGRANARO

0

CASTELFIDARDO

0

MONTEGRANARO: Taborda, Diouane, Ruggeri, Capponi (73’ Rozzi), Tissone C. (71’ Pagliarini), Zaffagnini, Cicconetti), Morales (57’Perpepaj), Marilungo (93’ Radojicic), Tissone F., Cognigni. All. Daniele Marinelli.

CASTELFIDARDO: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni (57’ Nacciarriti), lmbriola, Rotondo, Fossi, Miotto (60’ Evangelisti), Napapere (731 Sidorenco), Guella, Braconi (83’ Kurti). AII. Marco Giuliodori.

Arbitro: Marco Stanzani sez. Bologna.

Note. Ammoniti: Cicconetti, Napapere, Guella; Corner: 2-4; Recupero 1’pt - 6’st

Match molto equilibrato tra due formazioni che provano comunque a non nascondersi. Nel primo tempo, palleggio sterile del Montegranaro mentre il Castelfidardo prova a rendersi pericoloso con un paio di accelerazioni, la più insidiosa per i locali è quella con cui Nanapere sfiora la rete dopo l’ottimo scambio con Guella. Il Montegranaro prova a rispondere prima dell’intervallo, ma senza successo. Nella ripresa, gara che resta viva, ospiti che continuano a provarci con Nanapere, ma alla fine è il Montegranaro ad avere l’occasione più limpida. Jallow infatti da due passi, sbaglia il più facile dei tap in. Gara che di fatto si chiude qui, con le due squadre che nel finale sembrano accontentarsi del punto.