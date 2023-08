Finisco con il trattore in un fosso a Ponzano: lancia l'allarme

E’ finito con il suo trattore in un fosso, ma è riuscito ad uscirne e tornare a casa. E’ accaduto nella mattinata di ieri in frazione Torchiaro di Ponzano di Fermo, dove un settantenne del posto che stava lavorando il terreno alla guida del suo trattore, per cause in corso di accertamento, è scivolato in un fossato. Facendo le manovre giuste, l’uomo è riuscito ad uscirne e rimettere il trattore sui campi per poi tornare a casa. Giunto nella sua abitazione a circa 500 metri dal luogo dall’incidente, la famiglia ha ritenuto opportuno allertare il 118. Una chiamata che per i contenuti della dinamica dei fatti, ha messo in moto la macchia dei soccorsi. Sul luogo, oltre al personale medico e sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo e l’elisoccorso da Ancona. Fortunatamente, nulla di grave per il settantenne, che ha riportato una ferita al volto. Per lui è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Fermo.