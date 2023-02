Finito l’intervento al palazzetto

Portati a termine al palazzetto dello sport i lavori relativi all’efficientamento energetico. Sono consistiti nel cambio di 80 corpi illuminanti, interni ed esterni, alla struttura, con nuovi punti luce a led ed il miglioramento delle vie d’emergenza. L’intervento ha comportato complessivamente una spesa pari a 64.000 euro. "E’ nostra precisa volontà di rendere gli impianti comunali più efficienti e meno dispendiosi sotto vari punti di vista – spiega il sindaco Valerio Vesprini -. In questo modo andiamo incontro all’esigenza di contenere le spese per le utenze e di investire in favore della sostenibilità ambientale". Secondo l’assessore ai Lavori pubblici e vice sindaco, Lauro Salvatelli: "Oggi il nostro palazzetto dello sport si presenta migliore, più funzionale: l’obiettivo è attrarre all’utilizzo gli organizzatori di eventi sportivi, sociali e culturali e di qualsivoglia altro tipo".