Finto impiegato delle Poste truffa anziano

Si era finto un impiegato di Porte Italiane per poi, attraverso un abile raggiro, indurlo a versare 850 euro sul suo conto. I carabinieri di Pedaso, si sono subito messi all’opera e sono riusciti ad indentificare e a denunciare in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria, per il reato di truffa, un pregiudicato napoletano di 51 anni. I militari dell’Arma, attraverso l’analisi della documentazione bancaria e dei tabulati telefonici, hanno accertato che il malvivente, nel mese di maggio, aveva contattato telefonicamente la un uomo di Pedaso, fingendosi un dipendente delle Poste Italiane e lo aveva truffato facendogli credere dell’esistenza di un assegno emesso dall’Inps a suo favore. Successivamente, con artifici e raggiri, lo aveva indotto ad effettuare tre bonifici per un importo complessivo di 850 euro, che erano stati accreditati su una PostePay intestata al truffatore. L’autorità giudiziaria è stata informata dai militari dell’Arma di Pedaso, che stanno procedendo con ulteriori attività investigative. Continua dunque l’impegno dei carabinieri nella lotta contro il crimine per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini sul territorio. È importante, però, tenere a mente alcuni consigli: diffidare da acquisti molto convenienti e facili guadagni perché spesso si tratta di truffe o di merce rubata; non partecipare a lotterie non autorizzate e non acquistare prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o di antiquariato se non si è certi della provenienza; non accettare in pagamento assegni bancari da persone sconosciute. Sul sito istituzionale dei carabinieri gli altri utili consigli sono consultabili al link: https:www.carabinieri.itin-vostro-aiutoconsigliinternet. fab.cast.