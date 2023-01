Fiocco rosa al Murri, prima nata del 2023

Ha gli occhi a mandorla il nuovo anno a Fermo, è di una bimba cinese il primo vagito dell’anno al Murri, ha spettato il 2 gennaio per venire alla luce Yunhang Zhang, 3 chili e 660 grammi. Felicissima la mamma, Nuonan Huang (foto sopra) e con lei tutto il reparto che ha lavorato incessantemente, anche sotto le feste, per salutare le nuove vite. Al secondo posto si è pizzato Riccardo Ripani, 4 chili e 190 grammi di peso, a stringerlo tra le braccia mamma Elisabetta Marziali.

Una festa, dunque, che continua, l’ultima nata del 2022 si chiama Amelia Masha, venuta al mondo il 31 dicembre alle 13.29, con la mamma Tatiana (foto sotto) a sorridere dopo le fatiche del travaglio e il papà che, dopo i mesi di chiusura per il Covid, ha potuto assistere al parto, come si faceva prima della pandemia.

"Siamo riusciti a ricostruire quella intimità familiare che favorisce e caratterizza la nascita anche nella sala operatoria – spiega il primario Scartozzi – dove è consentito l’accesso del secondo genitore durante i cesarei programmati, grazie alla collaborazione con gli anestesisti nostri angeli custodi in particolare della primaria Luisanna Cola e della dottoressa Monti. Un particolare ringraziamento va ai nostri pediatri, alla primaria Luisa Pieragostini, alla nostra coordinatrice Lucia Ercoli ed a tutto il personale ostetrico d infermieristico". Dopo mesi di preoccupazione e di denatalità, una flessione che riguarda un po’ tutta Italia e che altrove presenta numeri impietosi, il Murri guarda con un certo ottimismo al futuro. "Chiudiamo l’anno con 626 nati – spiega ancora il primario – erano 640 lo scorso anno, dunque un buon dato considerato il grande calo delle natalità a livello nazionale. Per la Ginecologia abbiamo avuto un aumento consistente di interventi oncologici e soprattutto di interventi uroginecologici sia per via vaginale che laparoscopica, caratterizzandoci per questi come un’eccellenza regionale". Nell’equipe di Scartozzi ci sono anche i ginecologi Ciattaglia, Colageo, Martellini, Nardi, Biondini, Frizzo e Sebastiani, i nuovi nati ci ricordano che la vita si rinnova sempre e che l’anno che arriva va accolto con gioia e ottimismo.

Angelica Malvatani