Fiori d’arancio, ecco le location Ville e palazzi per il giorno del sì

Fermo è la cornice ideale per gli sposi, sono tanti gli angoli romantici e bellissimi che possono essere adatti al momento del sì, luoghi giusti per giurarsi amore eterno. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha dato il via libera per la celebrazione di matrimoni civili anche a Villa Lariano, a Marina Palmense, che si unisce a Villa Lattanzi, a Torre di Palme, Villa il Cannone, sempre Marina Palmense, Palazzo Vinci Gigliucci, largo Ricci, solo per citare gli spazi privati. Chi ama il cinema e i luoghi riservati e accoglienti può scegliere anche la Sala degli Artisti, sempre nel cuore del centro storico cittadino, ovunque il costo è lo stesso, 350 euro per utilizzare lo spazio che per le ville è possibile allestire anche all’esterno, con il bel tempo.

Per avere il permesso dagli uffici comunali occorre rispondere a precisi requisiti, ci devono essere spazi a sufficienza per allestire la cerimonia, per accogliere al meglio gli ospiti, in caso di cortile all’aperto ci deve essere anche uno spazio interno dedicato, servono in sostanza alcune caratteristiche che consentono il corretto svolgimento della procedura burocratica del matrimonio civile. Si sono moltiplicati gli spazi, su richiesta dei titolari delle attività che offrono così il catering e la cerimonia, nello stesso posto, con la giusta dose di romanticismo e la cura dei dettagli per quello che è l’evento della vita ma anche un giro economico ormai decisamente importante.

Leggermente più economici gli spazi comunali che costano 250 di media, senza buffet, e sempre 350 euro con buffet, si va dalla terrazza belvedere di Torre di Palme, il posto preferito degli innamorati, che in caso di maltempo o d’inverno può essere sostituito dal palazzetto di Torre di Palme, dove bastano 150 euro, senza buffet. All’aperto ci si può sposare anche al giardino esterno di Villa Vitali, con 50 posti a disposizione, mentre sono 90 i posti a sedere nella chiesa di San Filippo.

Alla Sala dei Ritratti di Palazzo dei Priori, coi suoi 99 posti a sedere, ci si può sposare con un’atmosfera di arte e di serietà, a disposizione anche il Gabinetto del sindaco, sempre a Palazzo dei Priori, che è il secondo posto più prenotato dalle coppie, o nella sala consiliare che mette a disposizione 40 posti. Un angolo speciale è la Rollina del teatro dell’Aquila che pure piace alle coppie del territorio e non solo.

Tutto sta a scegliere dove si sogna la fotografia del cuore, dove si vuole incorniciare un momento bello e significativo della propria vita, in una città che sa farsi ricordare e che di sicuro porterà fortuna a tutti gli innamorati che la sceglieranno nel loro giorno.

a. m.