First Lego League Italia Challenge: "C’è l’ingegno dei ragazzi in azione. Una sfida a colpi di idee e robot"

Una giornata all’insegna della creatività, del talento dei giovani, della forza che si ha quando si pensa e si costruisce insieme. È il senso del concorso First® Lego® League Italia Challenge-Submerged, la tappa regionale dell’evento nazionale si è tenuta a Fermo grazie all’organizzazione dell’Ipsia e la partecipazione di ben 29 squadre scolastiche composte da alunni tra gli 11 e i 16 anni. Ben 18 i giudici impegnati nella gara che è durata quasi un giorno intero, a cercare soluzioni per provare a risolvere i guai del mare.

Questo il tema dei progetti che i ragazzi dovevano costruire, immaginando un robot per la risoluzione di problematiche reali legate alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo tecnologico, costruendo idee e progetti innovativi tramite l’ausilio delle discipline Steam per migliorare l’ambiente marino: mari ed oceani.

Durante la cerimonia di apertura è stato presente anche il Tenente di Vascello Angelo Picone Comandante della Capitaneria di Porto di Porto San Giorgio che con i ragazzi dell’Ipsia ha lavorato nel corso di un incontro preparatorio. Nel corso della giornata sono intervenuti oltre al sindaco di Fermo ed all’assessore De Felice anche il presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini con la sua capo gabinetto Monica Bordoni, oltre alla dirigente della scuola fermana Annamaria Bernardini.

Il docente Roberto Spaccapaniccia ha coordinato l’organizzazione, i partecipanti sono arrivati da ogni angolo delle Marche e hanno dato vita ad un momento di grande rilevanza, educativa e formativa. Alla fine, la gara di Robotica è stata vinta dal Team Fll 072 Electromove dell’IIS Volerra-Elia di Torrette, purtroppo non andranno alla finale nazionale poiché hanno un punteggio complessivo inferiore da parte delle giurie.

I quattro team qualificati per la finale nazionale di Genova sono The Aqua Boats di Pescara (squadra extrascolastica), Le Tortuga dell’IC Giacomelli di Senigallia, i due Team dell IIS Savoia-Benincasa di Ancona ovvero I Topomaster e gli Endgame. Le coppe sono state progettate e realizzate con stampante 3D direttamente dall’Ipsia Ricci, Gianni Monti è stato uno dei giurati per il lavoro dei ragazzi e ha commentato: "Una giornata all’insegna dell’innovazione, della creatività e del lavoro di squadra, insieme ad amici d’eccezione. Come educatore, trovo stupendo vedere la passione e l’ingegno dei ragazzi in azione".

Spaccapaniccia conclude: "L’intera gara è stata trasmessa in diretta sui social, per noi è stato un momento di grande soddisfazione, da tre anni organizziamo la tappa marchigiana e le squadre partecipanti sono letteralmente triplicate. Siamo molto felici di far parte della famiglia di questo concorso che avrà una tappa nazionale a Genova, città del mare per eccellenza".