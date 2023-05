Fiumi di fango e frane Evacuate cinque famiglie Ete e Tenna a rischio Chiuse le scuole superiori

di Alessio Carassai

La pioggia incessante flagella l’entroterra Fermano: dopo i primi disagi arrivano anche danni ed evacuazioni. E oggi, fino alle 14, è allerta arancione: scuole superiori chiuse in tutta la provincia e molti comuni hanno scelto di lasciare tutti gli studenti a casa iN via precauzionale. Sono state ore molte intense quelle trascorse fra la notte di martedì e la mattinata di ieri per i vigili del fuoco della Compagnia di Fermo e per i vari gruppi comunali di Protezione civile in tutto l’entroterra. Insieme hanno dovuto fronteggiare le numerose richieste di aiuto e segnalazioni. I vigili del fuoco, per rispondere alle chiamate, hanno lavorato per l’intera giornata con regime di doppio turno.

La situazione più grave è stata registrata a Grottazzolina dove cinque famiglie sono state evacuate da una palazzina in via Montottonese Est, appena fuori dal centro abitato del paese.

"I tecnici e i vigili del fuoco sono arrivati intorno alle otto di questa mattina (ieri; ndr) – racconta il sindaco Alberto Antognozzi –. In prossimità della struttura si è verificata una frana importante in movimento, l’immobilE non ha subito danni strutturali, ma in via precauzionale è stato preferito far evacuare l’edificio. In tutto si tratta di cinque famiglie, alcune hanno subito trovato sistemazione da parenti e amici. Per le restanti insieme con la Protezione civile, stiamo valutando una soluzione alternativa". Nel territorio di Belmonte Piceno, invece, un’auto con a bordo due persone è stata presa da una frana in movimento tanto da bloccarne gli sportelli. È successo lungo la strada provinciale 45. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo le due persone: per loro tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza. Sulla strada provinciale lungo Tenna nel territorio di Fermo, un giovane a bordo di una Punto è finito fuori strada, anche per lui tanto spavento, ma nulla di grave.

Nell’entroterra sono state segnalate frane e parecchi alberi caduti che hanno bloccato la viabilità per diverso tempo su strade provinciali e comunali, fra i comuni maggiormente colpiti dall’ondata di maltempo ci sono Amandola, Montegiorgio, Magliano di Tenna, Monte Vidon ComBatte e Petritoli. Nel pomeriggio la pioggia ha concesso una pausa, rivelando i danni causato alla rete viaria con grosse buche aperte praticamente ovunque. I fiumi Tenna e Ete Vivo sono letteralmente sorvegliati speciali: il livello dell’acqua ha raggiunto il limite massimo.