Fiumi sotto osservazione Acqua e fango sulle strade

Sorveglianti speciali i fiumi e i torrenti di tutta la provincia. Le piogge incessanti della nottata e della mattinata di ieri hanno fatto salire i livelli oltre il livello di guardia. Così i tecnici e gli amministratori di tutto il territorio sono stati impegnati ieri a fare delle verifiche lungo i fiumi e i torrenti, in diversi casi le acque hanno superato gli argini arrivando a lambire i terreni a ridosso dell’alveo.

Nel pomeriggio la situazione è andata progressivamente migliorando, ma resta ancora alta l’attenzione visto che la perturbazione in transito nella nostra regionale non ha ancora concluso il suo corso. La pioggia incessante di ieri, oltre ai fiumi, ha creato disagi e danni al sistema viario di tutto il territorio. Intorno alle 11 di ieri viaggiando lungo la rete viarie era piuttosto frequente imbattersi in veri torrenti di acqua e fango che attraversavano strade provinciali e comunali. In alcuni tratti si sono verificati anche dei ristagni d’acqua come ad esempio lungo la strada statale ex 210 Faleriense all’incrocio della strada Vallemarina, alla rotatoria di Belmonte Piceno e in località San Filippo di Magliano di Tenna. I cantonieri dell’Anas sono stati impegnati a tamponare grosse buche che a causa dell’acqua si sono aperte a chiazze di leopardo in varie zone creando anche condizioni per danneggioare i mezzi in transito. Disagi anche a Fermo e in particolare sulla variente del Ferro.

Alessio Carassai