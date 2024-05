Flc Cgil Valore Scuola al primo posto. Di Vita: "Abbiamo avuto 855 voti"

"Ben 855 lavoratrici e lavoratori della scuola in servizio nelle province di Ascoli Piceno e Fermo hanno votato per le liste della FLC CGIL Valore Scuola alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione svoltesi martedì scorso", è il commento di Enzo Di Vita, segretario della FLC CGIL di Ascoli – Fermo che parla di un grande risultato: "Siamo al primo posto tra le Organizzazioni sindacali della scuola nelle due province. Viene premiata la nostra presenza al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di tutti gli ordini di scuola e gradi di istruzione" continua il sindacalista. Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è un importantissimo organo collegiale di livello nazionale, con funzioni di supporto tecnico-scientifico alle funzioni di governo, e che, soprattutto, è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale di istruzione: "Avere ottenuto un buon risultato in questa competizione elettorale, a meno di un anno dalle elezioni per le RSU della scuola e del pubblico impiego", prosegue Di Vita "ci conforta anche nel nostro impegno a contrasto di forme di autonomia differenziata e a sostegno dell’unità del sistema di istruzione e del Paese".