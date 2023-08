’Flebo d’amore’ a Rocca Tiepolo Ecco la ’Beautiful’ di Pascali

Dopo il successo del remake per il trentennale nel 2021, Rocca Tiepolo torna ad ospitare alle 21 di sabato la seconda puntata di ’Flebo d’amore’, la soap opera in versione teatrale ambientata in una comunità estiva sangiorgese andata in scena la prima volta il 17 agosto 1991. Scritta e diretta da Pierpaolo Pascali, la Beautiful dal sapore di mare propone nuove storie con gli stessi personaggi interpretati da un gruppo di amici provenienti da diverse regioni che, per anni, si sono ritrovati d’estate sulle scalette del condominio Primavera di viale Gramsci: ’Flebo d’amore 2 e il poetar m’ispira questa terra’, con un omaggio finale alla poesia delle Marche curato da Elisa Ravanesi, Paolo Ripani e Antonella Napoletano, è dedicato a Giovanna Bemporad e rientra nelle celebrazioni del centenario della nascita e il decennale della morte della poetessa e traduttrice di origini ferraresi che trascorreva le sue estati a Porto San Giorgio. Amica di Pasolini, Sbarbaro, Pagliarani e di Ungaretti suo testimone al matrimonio con Giulio Orlando, poi senatore e ministro della Dc, Giovanna Bemporad, esordiente appena adolescente con la traduzione dell’Eneide, ha sempre affiancato il lavoro di traduzioni di autori classici e moderni a quello proprio creativo, sinché le due attività si sono fuse nell’Odissea, l’opera a cui la Bemporad ha dedicato tutta la sua vita. Biglietti 5 euro (informazioni e prenotazioni al 392 4450125).