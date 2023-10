'Focori Valley' di Falerone sfonda 2 milioni di visualizzazioni

La divertente parodia di ‘Focori Valley’ sfonda il muro di 2 milioni di visualizzazioni, un risultato mia raggiunto prima dal gruppo di amici che in questi giorni si stanno divertendo un mondo a leggere i commenti. Il progetto nato nel 2020 poi fermato dalla pandemia, per divertirsi partendo dalla promozione del dialetto attraverso la creazione di una parodia del famoso programma televisivo ‘Temptation Island’, sembra aver trovato ampio consenso non solo fra i residenti del fermano, i video trasmessi sui canali facebook e instagram, hanno già superato 2 milioni di visualizzazione. "Tutto è nato per gioco ed è merito di tutto lo staff – racconta Matteo Colibazzi che coordina le attività– siamo un gruppo di amici che si sta divertendo e sinceramente ci fanno piacere i commenti che stanno arrivando da ogni parte d’Italia, ma anche del mondo, si tratta di fermani che per questioni di lavoro vivono all’estero che ci seguono. Il commento che più di tutti mi è piaciuto: ‘sono in metropolitana a Sydeny e sto ridendo come un matto, ma adesso come lo spiego a quello seduto a fianco che mi sta guardando’". Mancano ancora sei puntato per concludere la serie, ma per i residenti le coppie esplosive di ‘Focori Valley’ sono un cult.