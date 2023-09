’Focori Valley’: la parodia fermana di ‘Temptation Island’ è un successo

Siamo appena alla seconda puntata di ‘Focori Valley’, la parodia tutta fermana del programma televisivo ‘Temptation Island’, ed è subito un gran successo. Si tratta di una parodia tutta in dialetto locale del famoso programma trasmesso da canale 5, dove coppie più o meno collaudate, litigano mettendo a nudo i propri pensieri e scatenando tanta ilarità. L’idea è nata da Matteo Colibazzi, istrionico componente della compagnia amatoriale ‘Li Rmasti’ di Falerone, che insieme ad un gruppo di amici della media Valtenna, ha ideato e sviluppato il format per poi registrare le puntate che vengono trasmesse sui canali facebook e instagram di ‘Focori Valley’. "Il realtà il programma era partito nel 2020 – racconta Matteo Colibazzi – ma poi la pandemia ci ha stoppato. L’idea era piaciuta e quest’anno ci abbiamo riprovato, anzi sembra che stia andando bene in termini di visualizzazioni. Abbiamo già registrato 12 puntate che saranno trasmesse tutti i lunedì e mercoledì alle 21, il pubblico sembra gradire e partecipare anche con tanti commenti. Devo ringraziare i componenti del gruppo, che stanno facendo una lavoro spettacolare. Il format è molto semplice, c’è dentro la volontà di promuovere il nostro dialetto, una lingua viva e ricca di sfaccettature, certe parole in italiano non posseggono lo stesso valore. Inoltre è divertente sorridere con le parodie dei problemi di coppia".