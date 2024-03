Focus sui Preraffaelliti con la rassegna ‘Incontri d’Arte’

La rassegna ‘Incontri d’Arte’ curata dal Centro studi Osvaldo Licini in collaborazione con il Comune, si apre quest’anno con un focus sui Preraffaelliti propedeutico alla visita della grande mostra in corso al Museo civico San Domenico di Forlì. Il percorso è articolato in due incontri patrocinati dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone, il primo si terrà oggi alle 17 al Teatro comunale con Loredana Finicelli che introdurrà il pubblico al contesto storico del movimento, agli artisti e alle opere della prima generazione di Preraffaelliti. Il secondo invece il 21 marzo e vedrà come relatrice Maria Stella Bottai. Le due storiche e critiche d’arte dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, saranno poi guide nella visita alla mostra ‘Preraffaelliti. Rinascimento moderno’ che si terrà il 2 giugno. Quella di Forlì è la più ampia esposizione mai dedicata finora al movimento inglese di età vittoriana. Nell’incontro di domani Loredana Finicelli racconterà come nel 1848 un gruppo di giovani artisti: Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, William Holman Hunt, si riunirono in Confraternita mutando profondamente il corso dell’arte del Novecento.