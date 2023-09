Fogli di via e domiciliari, fioccano denunce

I carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato in stato di libertà per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, un pregiudicato di San Severino di 42 anni. Nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione con obbligo di permanenza notturna in casa dalle 22,30 alle 7, l’uomo ha violato tali prescrizioni. I militari dell’Arma di Porto San Giorgio hanno invece deferito in stato di libertà un 36enne di San Benedetto per il reato di inosservanza di provvedimento dell’autorità. Il giovane era destinatario di un foglio via obbligatorio emesso dal questore di Fermo con una durata di 3 anni, ma è stato sorpreso dai carabinieri nel centro di Porto Sant’Elpidio senza alcuna autorizzazione. I carabinieri di Montegranaro hanno invece denunciato un uomo di 58 anni originario di Sant’Elpidio a Mare poiché non è stato rintracciato a casa ed era agli arresti domiciliari.