Foglio di via per due fratelli campani. Truffavano gli addetti alle casse

Carpivano la fiducia del personale addetto alla cassa degli esercizi commerciali riuscendo a farsi consegnare, a titolo di resto, somme di gran lunga superiori all’importo versato per l’acquisto di prodotti o consumazioni dal valore irrisorio. Una tecnica ben collaudata che, però, non né sfuggita alla polizia che ha scoperto la presenza in zona di due fratelli di origini campane e per loro ha fatto scattare il foglio di via di quattro anni emesso dal questore. Entrambi, infatti, sono risultati gravati da numerosissimi precedenti penali per molteplici truffe ad esercizi commerciali in tutta Italia soprattutto con la tecnica del cambio resto. Ad attirare l’attenzione dei poliziotti è stata la circostanza che la coppia di fratelli viaggiava su un’auto di piccola cilindrata, intestata ad una persona estranea ai fatti, che era segnalata su un portale in uso alle forze dell’ordine, denominato "interceptor", come mezzo utilizzato da soggetti dediti alle truffe. Una volta fermati i due non hanno saputo spiegare i motivi della loro presenza sul territorio, da qui i sospetti degli agenti della squadra volanti rivelatisi poi giusti. La vettura era stata monitorata per molto tempo dal sistema di telecamere del portale "interceptor" dal quale era emerso che, nel corso della stessa mattinata, il veicolo era stato ripreso in altri comuni del circondario. Tale elemento è risultato assolutamente indicativo del fatto che la coppia stesse, con tutta probabilità, osservando con cura alcuni esercizi commerciali dove colpire con l’ormai collaudata tecnica.