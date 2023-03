Fogne da monitorare e pulire Affidati i lavori alla ditta Giatra

Indetta dal Comune una procedura di gara avente ad oggetto “accordo quadro servizio di spurgo, smaltimento e videoispezione presso le proprietà comunali” da effettuarsi mediante RDO (Richiesta di offerta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). L’intervento più importante da eseguire la disostruzione delle condotte di scarico della rete di smaltimento acque meteoriche dei sottopassi della viabilità cittadina. Un lavoro assolutamente necessario se si considera con quanta facilità a seguito di precipitazioni anche non molto consistenti i sottopassi si riempiano d’acqua creando pericolo al traffico e spaccando la città in due: est ed ovest del rilevato ferroviario. A seguito della conclusione della procedura di gara i lavori di spurgo, smaltimento, videoispezione da eseguire presso le proprietà comunali sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace alla ditta Giatra srl con sede a Fermo fino al 31.12.2024 e fino alla concorrenza massima di 36.000 euro, oltre iva, applicando un ribasso del 20% sul prezzo posto a base di gara per ogni tipologia di servizio. Inoltre, dato atto che per il servizio di spurgo e disostruzione di condotte di scarico della rete di smaltimento delle acque meteoriche dei sottopassi è previsto un importo di 250 ora ribassato del 20% e rilevato che occorre provvedere alla disostruzione delle condotte di deflusso delle acque piovane dei sottopassi da parte della ditta Giatra Srl per un costo stimato pari ad 6.100 euro iva compresa si è provveduto al relativo impegno di spesa.