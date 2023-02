"Foibe, i giovani non devono dimenticare"

Si sono ritrovati davanti alla via Martiri delle Foibe, gli esponenti di FdI in occasione della Giornata del Ricordo "per commemorare i connazionali che persero la loro vita, gettati vivi nelle foibe solo perché italiani. Come tutti gli anni – afferma il consigliere comunale e coordinatore provinciale di FdI, Andrea Balestrieri – porto avanti nella mia città questo momento, piccolo ma significativo e toccante". Ieri, alla cerimonia, sono intervenuti, tra gli altri, il presidente del consiglio comunale, Milena Sebastiani, gli assessori Vitaliano Romitelli e Sergio Ciarrocca, consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, la coordinatrice locale di Fdi, Gioia Di Ridolfo, il consigliere comunale di Fermo, Luigi Rocchi, mentre il presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Marche Sud, Orazio Zanetti Monterubbianesi ha portato la testimonianza di toccanti racconti legati alla tragedia delle foibe. "Da qui occorre partire – prosegue Balestrieri –, bisogna raccontare sempre, soprattutto ai giovani per non dimenticare i nostri connazionali che tra il ’45 e il ’47, abbandonarono le loro terre, e coloro che vennero infoibati. Un sacrificio di cui deve restare perenne memoria".