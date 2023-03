Fondato nel 2008, conta oggi 45 soci

Fondata nel 2008 come ente per attività turistica della provincia di Fermo, Marca Fermana ha svolto numerose iniziative sostenendo processi di valorizzazione e conoscenza degli aspetti paesaggistici, storici, culturali e gastronomici di tutto il territorio alternando le bellezze dei piccolo borghi alle offerte delle città più grandi e attrezzate. Attualmente Marca Fermana conta fra comuni, associazioni e vari enti circa 45 soci. Fra questi però non compaiono Porto Sant’Elpidio uscito da pochi mesi dall’associazione turistica, oltre a tre comuni che non ci sono mai entrati: Rapagnano, Montefortino e Lapedona. Nonostante gli ultimi tre anni siano stati condizionati dalle restrizioni della pandemia, Marca Fermana ha svolto una funzione preziosa e ora si punta al rilancio dell’attività turistica attraverso iniziative di destagionalizzazione e puntando ad una maggiore strutturazione anche sotto il profilo economico.