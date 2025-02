Fondazione Carifermo. Cartella clinica elettronica. Un dono per Cardiologia

Si lavora insieme, per sostenere la sanità del territorio e portare modernità a supporto ai professionisti. È ormai un’abitudine salutare le donazioni che la Fondazione Carifermo fa nei confronti della sanità fermana, è una delle missioni principali nelle quali investire, come spiega il presidente Giorgio Girotti Pucci: "Stavolta doniamo con orgoglio all’azienda sanitaria di Fermo il sistema per la cartella clinica elettronica in cardiologia, uno strumento che si integra con il sistema informativo aziendale, per ottimizzare il lavoro dei sanitari, dei medici e degli operatori sanitari, permette di facilitare la comunicazione tra plessi ospedalieri o tra ospedali e medici di medicina generale, è la sanità del domani. A nostro avviso si tratta di uno strumento che riteniamo indispensabile e che valorizza la professionalità elevata dei nostri sanitari. È il primo passaggio perché abbiamo in programma di donare sempre all’Ast un robot per la miscelazione e la distribuzione farmaci oncologici automatizzato che non prevederà più l’interazione col personale, per garantire maggiore sicurezza". Il direttore generale Roberto Grinta parla della gratitudine per la vicinanza della Fondazione, sempre presente con scelte mirate e con obiettivi e strumenti che servono: "In questo caso, prosegue Grinta, la cartella clinica è uno strumento che aiuta a far funzionare l’attività, i professionisti andranno a interagire e a portare informazioni necessarie e fare diagnosi, prevenzione e una cura mirata al paziente. È la capacità di essere in integrazione con altri strumenti e sul territorio, per noi è fondamentale nel percorso cardiologico la sinergia con Inrca e Torrette".

La cardiologia di Fermo ha triplicato i ricoveri, qualche tempo fa erano 250, oggi sono 900, la fiducia è cresciuta, l’organizzazione firmata dalla primaria Maria Vittoria Paci ha ricostruito un sistema importante: "Al primo incontro con la direzione al mio arrivo ho chiesto proprio la cartella informatizzata, era la prima richiesta, lavorando con uno strumento di questo tipo già ne sapevo l’importanza. In tutte le sue diramazioni ci permette di prendere in carico il paziente in maniera ottimale e di avere uno storico facilmente accessibile, di capire come sta andando la patologia, per cui è uno strumento irrinunciabile. La cartella serve agli operatori per alzare il livello di attenzione, tutto quello che viene scritto poi resta e non si può modificare, ci responsabilizza, è processo educativo continuo". Tutto il personale del reparto ha reagito con entusiasmo alla novità, gli infermieri e tecnici collaborano e crescono con il sistema, Grinta spiega che si lavora nell’ottica del nuovo ospedale, per cui è stato comprato un secondo angiografo. Aggiunge la primaria: "Settori che prima non erano presenti, emodinamica e elettrofisiologia, crescono in maniera diversa. Emodinamica era una esigenza sentita e ha una crescita rapida, al momento diamo una risposta su patologie non acutissime ma risolte nell’arco di 48 ore, per la patologia tempo dipendente collaboriamo con emodinamica di Macerata e Ascoli. A breve aumenteremo il numero di sedute settimanali, per arrivare a dare risposta anche alle urgenze in maniera più dettagliata. Quest’anno potremmo arrivare ad avere 3 sedute settimanali invece che 2, abbiamo un emodinamista in formazione e potremo cominciare a camminare da soli".

Angelica Malvatani