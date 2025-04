Fondazione Carifermo, donazione per Urologia: "Strumento utilissimo"

Un oggetto piccolo e quasi anonimo, con una serie di strumenti di precisione che ad un occhio profano non dicono molto ma che per un medico del calibro dell’urologo Mahmoud Yehia fanno la differenza in sala operatoria. È la nuova donazione della Fondazione Carifermo per un reparto d’eccellenza e in definitiva per un intero territorio, si tratta di uno strumento che permette di intervenire sull’ipertrofia benigna della prostata, asportando l’adenoma senza aprire la vescica e dunque senza sanguinamento e senza tempi lunghi di ripresa, in 48 ore si torna alla funzionalità propria e in breve tempo si torna a casa. Una metodica ormai consolidata per la quale serve una sicura competenza e una formazione specifica: "Parliamo davvero di una situazione che cambia la prospettiva per un intervento altrimenti significativo, sorride Yehia, in estrema sintesi vuol dire tenere in ospedale le persone per pochissimi giorni, il sistema risparmia risorse e soprattutto le persone soffrono meno il post operatorio. Possiamo contare sul laser per intervenire su tumori e calcolosi ma per questa problematica è questo lo strumento che servo. Sono pochissimi i centri pubblici che hanno questa dotazione, alternativa alla resezione endoscopica. Noi ci stiamo formando al meglio, insieme con un infermiere del blocco operatorio che ha un ruolo molto significativo in questo percorso".

Il presidente della Fondazione, Giorgio Girotti Pucci, questa volta ha destinato una cifra che sfiora gli 80 mila euro e sottolinea: "Siamo molto orgogliosi di aver donato una simile apparecchiatura ad una eccellenza del nostro ospedale, per migliorare l’offerta e valorizzare le eccezionali professionalità che abbiamo, specie qui a urologia". Claudio Carosi è il responsabile infermieristico del blocco operatorio, parla di 1200 interventi l’anno che si fanno per urologia e questo tipo di strumenti sono una possibilità grande per fare ancora la differenza: "Ci stiamo formando nello specifico, servono esperienza e formazione specifica, per la dottoressa Cinzia Acciarri, che coordina il reparto di degenza, sarà un percorso operatorio molto meno impattante sul paziente e sul suo recupero. Il direttore dell’Ast, Roberto Grinta, sottolinea ancora una volta la riconoscenza nei confronti della Fondazione: "Anche questa volta ci hanno donato uno strumento determinante, in un contesto che è già di altissima professionalità. L’attività chirurgica del Murri è in grande crescita, ancora meglio si potrà fare quando arriverà il robot chirurgico. La settimana prossima faremo un sopralluogo qui al Murri per capire se posizionarlo già nel vecchio ospedale o aspettare l’apertura del nuovo. Sarà davvero una rivoluzione per tutto il nostro sistema operatorio".

Angelica Malvatani