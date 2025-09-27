Fondazione Carifermo e servizi, se ne parla in Consiglio comunale

Convocato alle 19,30 di martedì il consiglio comunale. ll via, come di consueto, con l’approvazione dei verbali della seduta precedente e con la risposta a un’interrogazione consiliare. Poi il dibattito entrerà nel vivo: il sindaco sarà chiamato a proporre la designazione del rappresentante del Comune tra i candidati a socio della Fondazione Carifermo. Attenzione sarà rivolta al Documento Unico di Programmazione 2026–2028. Non solo programmazione futura: la discussione comprenderà anche lo stato di attuazione dei programmi 2025–2027, occasione utile per fare il punto sui progetti già avviati, dalle opere pubbliche ai servizi sociali, con un occhio ai finanziamenti legati a bandi. Altro tema di rilievo l’approvazione del bilancio consolidato 2024, che permette di avere una fotografia della situazione economico-finanziaria non solo del Comune ma anche delle partecipate, dalla gestione dei servizi fino agli equilibri contabili complessivi. A seguire, si parlerà della nuova convenzione per il servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2026–2030:. Infine, la seduta affronterà l’assegnazione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 12/1992 per edifici di culto e servizi religiosi. Sette punti all’ordine del giorno, dunque, che racchiudono scelte di prospettiva e decisioni concrete. Il Consiglio comunale di Porto San Giorgio si conferma così luogo di confronto e di indirizzo, dove la politica locale è chiamata a dare risposte immediate e a tracciare le linee per il futuro della città. Nel consiglio di martedì non è previsto come è stato erroneamente comunicato. l’esame della fusione SGE e società Astea. La questione verrà trattata il 7 ottobre.