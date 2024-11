Fondazione Didari, Daniela Poggi racconta l’esperienza con l’Alzheimer

Come imparare i valori e i segreti della convivenza. Sarà questo il tema discusso oggi alle 15,30 presso la Fondazione Opere Pie ‘G. Didari’ di Francavilla D’Ete, residenza protetta che ospita anziani e persone fragili. L’incontro dal titolo ‘Capire la demenza. Un incontro per conoscere, comprendere, convivere’, vuole essere un momento di confronto e approfondimento culturale aperto alle famiglie degli ospiti e a tutta la cittadinanza, interverranno come ospiti e relatori Dick Kits, autore e scrittore olandese già proprietario di una delle prime agenzie di cura e assistenza infermieristica nei Paesi Bassi e l’attrice Daniela Poggi, che racconterà la sua esperienza decennale vissuta accanto alla mamma malata di Alzheimer. Un incontro che la Fondazione ha voluto proporre per informare e sensibilizzare tutti sulle malattie del decadimento cognitivo i cui numeri sono in continua e preoccupante ascesa. Questa e soli l’ultima di una serie di iniziative rivolte agli ospiti e agli anziani del paese per promuovere la qualità della vita in età avanzata. Al termine dell’incontro, che ha il patrocinio del Comune di Francavilla d’Ete, verrà offerto un buffet a tutti i partecipanti.

a.c.