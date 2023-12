Fondazione ’G. Didari’, centro all’avanguardia

Lo slogan stesso racchiude lo spirito della residenza: ‘La famiglia che scegli’. Perché la Fondazione Opere Pie ‘G.Didari’ di Francavilla d’Ete, oltre ad essere una residenza protetta e casa di riposo, è soprattutto una grande famiglia dove persone fragili e pazienti della terza e quarta età possono vivere una parentesi di vita tra i comfort e gli affetti tipici della propria famiglia, ma con i più qualitativi metodi di assistenza sociale e sanitaria. A Francavilla d’Ete la Fondazione è una istituzione secolare. Il complesso residenziale è formato da due strutture comunicanti: un edificio storico di fine Ottocento e una struttura nuova e moderna costruita in legno. La Fondazione (82 i posti autorizzati) prevede stanze singole e doppie dotate di tutti i comfort (nell’ala nuova: Tv Lcd, impianti gas medicali, bagno interno, climatizzazione con riciclo d’aria, palestra, biblioteca, luogo di culto). Da qualche mese, grazie ai fondi del Gal Fermano, in tre vani dell’ala storica è operativo un ‘centro per l’invecchiamento attivo e lo scambio intergenerazionale’, a gennaio via ai primi corsi gratuiti aperti a ospiti e cittadini francavillesi: il 10 Laboratorio sartoriale sulle pigotte Unicef; il 30 Anziani Digitali su come usare lo smartphone, inoltre è stato realizzato anche un orto botanico e sensoriale. Di qualità l’assistenza socio sanitaria fornita, in struttura sono presenti settimanalmente anche vari specialisti (geriatri, diabetologi, cardiologi, podologi…), i medici in servizio sono forniti dal Ssn (Sistema Sanitario Nazionale). Variegate le attività ludiche e di animazione, tante le iniziative interne: memorabile il concerto a marzo del cantante Michele e le classiche gite fuori-porta in compagnia delle famiglie, recenti le uscite in pullman all’Abbadia di Fiastra, al Santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino e Loreto. Dal 7 giugno 2021 è operativo un nuovo Consiglio di Amministrazione.

"Sono stati trenta mesi impegnativi ma emozionanti - racconta il presidente Gianluca Giandomenico - ne approfitto per ringraziare il sindaco Nicola Carolini per l’incarico conferitomi e tutti i componenti del Cda, ognuno di loro fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Colgo l’occasione per ringraziare dell’impegno profuso e il senso del dovere tutti gli operatori, il direttore Barbabella, i vertici della cooperativa ‘Noi’ che da diversi anni gestisce i servizi e tutte le famiglie che ci affidano i loro cari, e che noi accudiamo come fossero i nostri genitori o i nostri nonni. A tutti loro rivolgo i più sereni auguri di buon Natale e un proficuo 2024". L’obiettivo della Fondazione è chiaro: crescere sempre più in qualità dei servizi offerti e diventare una struttura - modello sul territorio fermano-maceratese.