Fondazione Gioventù Musicale d’Italia. A Villa Vitali l’evento ’Terra madre’

Una riflessione, proposta in uno dei luoghi più belli della città, per parlare di quanto il pianeta ha bisogno di attenzione. La Fondazione Gioventù Musicale d’Italia – Sezione di Fermo presenta "Salviamo la terra", l’evento organizzato con il patrocinio del Comune di Fermo, realizzato con la preziosa collaborazione della Unipop, in collaborazione con Fermo Musei, Unesco learning Cities e altri enti del territorio. Lo spettacolo che unisce musica, immagini e poesia in un’esperienza immersiva e coinvolgente, è in programma martedì sera, alle ore 21 nella suggestiva cornice del giardino di Villa Vitali.

"Questo spettacolo rappresenta per la nostra sezione fermana un momento di sintesi tra arte e impegno civile. Abbiamo voluto fortemente un evento che potesse parlare ai cuori e alle coscienze, in una forma accessibile e suggestiva, evidenzia il Presidente della Fondazione Gioventù musicale. Igor Giostra - Salviamo la terra è un messaggio urgente, che vogliamo affidare alla bellezza della musica e alla forza evocativa delle immagini e delle parole". La performance parla alla coscienza collettiva, attraverso il linguaggio dell’arte, per riflettere sul presente e sul futuro del nostro pianeta.

Il tema ecologico è uno dei più complessi e urgenti da affrontare nel nostro tempo. Un problema di cui ci si è resi conto, purtroppo, solo da pochi decenni e che, trascurato, sta mettendo a rischio la stessa sopravvivenza sul pianeta. Un evento multimediale realizzato da grandi artisti, in cui le musiche originali di Renzo Paniccià eseguite per l’occasione dai musicisti dell’Ensemble Sound Art, si uniranno con la voce narrante di Noris Borgogelli, il tutto impreziosito dalla performance di sand art a cura di Cristina Lanotte che arricchirà l’evento con le sue splendide immagini create con la sabbia.

L’Ensemble Sound Art composto per l’occasione è formato da musicisti di grande esperienza e fama: Fabiola Santi al flauto, Lorenzo Luciani all’oboe, Marco Torsani al clarinetto, Giovanni D’Aprile al corno, Marco Bartolini al violino e Lucia Guerriri al violino, Tommaso Leoni alla viola, Jacopo Mariotti al violoncello e Francesco Mancini Zanchi al contrabbasso. Un appuntamento con la grande musica e l’arte da non perdere. I biglietti sono acquistabili online sul circuito Ciaotickets al costo di 10 euro (intero) e 5 euro (ridotto) per studenti di scuole e conservatori. Per informazioni e prenotazioni: 380 5921393